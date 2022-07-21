Китайское правительство, которое назвало Соединенные Штаты виновниками войны в Украине, вывело на улицы танки в надежде подавить массовые протесты людей. В сети появилось видео, на котором бронетехника защищает пострадавшие от кризиса банки в провинции Хэнань.

Как пишет The South China Morning Post, в двух китайских провинциях Хэнань и Аньхой несколько недель продолжаются массовые протесты жителей, доверивших свои деньги банкам и теперь пытающихся их забрать.

Официальный отказ в доступе к банковским счетам - "обновление системы". Пострадали депозиты сразу в пяти банках.

На видео танковая колонна едет по китайской дороге, а рядом стоит толпа людей. Агентство Reuters сообщает о пострадавших. При этом в китайских соцсетях отмечают, что военные машины против протестующих не задействованы. Так совпало, что после акций танки проехали мимо в связи со сменой дислокации при военных учениях.

Как пишут СМИ, люди начали устраивать бессрочные пикеты у банков, что было расценено властями как несанкционированная акция и стало поводом для вывода бронетехники на улицы.

Как писала "Страна", протесты вспыхнули и в других странах. Так, в Узбекистане в ходе протестов за день погибли 18 гражданских и силовиков.

В начале июля на Шри-Ланке тысячи протестующих захватили дворец президента, он сбежал.

В Ливии проходят массовые протесты из-за отключения света и роста цен, а в США готовятся новые протесты после расстрела полицейскими убегавшего чернокожего.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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