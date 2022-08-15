В Белграде проходит многотысячное шествие против ЛГБТ-прайда, который планируют провести в столице Сербии осенью.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

Организатором выступила Сербская православная церковь.

Местные СМИ сообщают, что на улицы вышли порядка 50 тысяч человек. При этом население Белграда составляет 1,3 миллиона жителей.

Ранее мы писали, что в США задержали военизированную группу, готовившую беспорядки на ЛГБТ-прайде в Айдахо. У группы нашли одну дымовую шашку, щиты и маски. Все ее члены были не местными. Только двое из Айдахо, остальные - из Техаса, Юты, Вашингтона, Колорадо и Алабамы. Самому младшему из них 20 лет, а самому старшему - 40.

Также "Страна" сообщала, что в центре Осло выходец из Ирана устроил стрельбу около гей-бара. В результате погибли по меньшей мере два человека и пострадали 19. Из-за этого в городе отменили ЛГБТ-парад.

Кроме того, мы информировали, что в столице Украины Киеве появилось место для ночлега представителей ЛГБТ-сообщества и их родственников. Приют предназначен для тех, кто едет через Киев транзитом, а также тех, кто нуждается в жилье и у кого нет возможности остановиться за деньги. Проживать в центре можно бесплатно, максимальный срок размещения - 14 суток.