В субботу, 25 июня, поляки и украинцы проводят совместный ЛГБТ-прайд в Варшаве. Участие в нем принимает около 5 тысяч человек.

Об этом сообщает ВВС.

Прайд в Киеве отменили из-за вторжения России, поэтому ЛГБТ двух стран и решили объединиться.



Свою специфику на антураж варшавского прайда наложила война. К традиционным лозунгам в защиту и поддержку ЛГБТ-сообщества в этот раз добавились и антивоенные лозунги: "Смерть врагам", "Украинская армия победит тьму" и тд.

Отметим, что российским геям и лесбиянкам отказали в организованном участии в варшавском прайде.

"Россия отказала нам в праве, за которое мы боролись годами, Россия отказала нам в нашем марше равенства, который мы проводим каждый год с 2012 года в Киеве", - говорил накануне Ленни Эмсон, исполнительный директор "КиевПрайда".

Также мы рассказывали, что в Киеве открылась фотовыставка, посвященная военной или волонтерской деятельности представителей ЛГБТ. Соорганизатор выставки Оксана Солонская рассказала, что статистики по геям и лесбиянками в рядах ВСУ нет, ведь многие из них еще не сделали каминг-аут.