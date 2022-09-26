В освобожденной Балаклее Харьковской области сегодня, 26 сентября, дали электричество, далее будет подключен Изюм.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, после восстановления электроснабжения в освобожденных городах быстро восстановят весь спектр услуг, которые необходимы для нормальной жизни людей.

Напомним, ранее "Укравтодор" публиковал маршрут, как безопасно добраться из Харькова в освобожденные Купянск, Изюм и Балаклею.

Также мы писали, что в Изюме заработала "Новая почта".

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.