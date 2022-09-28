Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила в Харькове преступную группировку, которая под видом правоохранителей грабила харьковчан.

Об этом СБУ пишет в Telegram.

Как сообщает спецслужба, участники банды совершали вооруженные "налеты" на дома граждан и "выбивали" из них деньги и другие ценные вещи. Нападавшие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрозы физической расправы.

В состав банды входили лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное убийство.

У банды изъяли обширный арсенал оружия.

"Любопытно, что, в том числе был изъят переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". Зачем он нужен был бандитам и как он к ним попал (этот ПЗРК находится на вооружении и ВСУ, и российской армии) - вопрос открытый", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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