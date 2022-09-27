В течение прошлых суток ВСУ уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

По данным ВСУ, огонь велся по позициям противовоздушной обороны. Также украинские силы атаковали врага, когда он пытался возобновить пропускную способность моста в Новой Каховке.

Потери россиян за сутки составляют:

77 человек личного состава,

шесть танков,

пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С",

три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1",

14 единиц автобронетехники.

Также в Баштанском районе Николаевской области уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".

В общей сложности авиация ВСУ на юге нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.

Корабельная группировка вражеского флота на сегодня составляет 4 ракетоносителя, 1 из которых подводный, суда держат наготове 28 "Калибров".

Напомним, по данным The New York Times, Путин запретил российским военным отступать из Херсона и будет лично руководить армией.

Также мы писали о том, что на днях на юге россияне атаковали ВСУ дроном с отравляющей гранатой, а Силы обороны сбили еще один иранский "Шахид".