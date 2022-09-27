ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами и баржу россиян в Херсонской области
В течение прошлых суток ВСУ уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.
Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".
По данным ВСУ, огонь велся по позициям противовоздушной обороны. Также украинские силы атаковали врага, когда он пытался возобновить пропускную способность моста в Новой Каховке.
Потери россиян за сутки составляют:
- 77 человек личного состава,
- шесть танков,
- пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С",
- три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1",
- 14 единиц автобронетехники.
Также в Баштанском районе Николаевской области уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".
В общей сложности авиация ВСУ на юге нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.
Корабельная группировка вражеского флота на сегодня составляет 4 ракетоносителя, 1 из которых подводный, суда держат наготове 28 "Калибров".
Напомним, по данным The New York Times, Путин запретил российским военным отступать из Херсона и будет лично руководить армией.
Также мы писали о том, что на днях на юге россияне атаковали ВСУ дроном с отравляющей гранатой, а Силы обороны сбили еще один иранский "Шахид".