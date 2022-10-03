Лауреатом Нобелевской премии 2022 года по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.

Оглашение лауреата транслировалось в прямом эфире.

Паабо получил престижную премию "за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека". Гоминиды - это высокоразвитое семейство "человекоподобных" приматов, включающее в себя и современного человека (Homo) и его древних предков (австралопитековые).

Он является одним из основателей палеогенетики, которая занимается исследованием первых людей и гоминид при помощи генетических методов.

Паабо начал работу в этой области в 1984 году с изучения древнеегипетских мумий из коллекций европейских музеев, к которым получил доступ через своего преподавателя египтологии.

В 1985 году впервые в истории извлёк из мумий генетический материал.

В 2006 году объявил о плане полной расшифровки генома неандертальца. В феврале 2009 года было объявлено о достижении первых предварительных результатов, и в мае 2010 года они были опубликованы в журнале "Science".

В марте 2010 года группа Паабо, изучившая ДНК, извлечённую из фрагмента кости, найденной в Денисовой пещере на Алтае, пришла к выводу о существовании в древности ранее неизвестного вида гоминид — денисовского человека.

В 2016 году группа Паабо опубликовала работу, в которой на основании сравнительного анализа геномов почти 2000 людей со всего мира сделан вывод, что было не менее трёх эпизодов скрещивания между неандертальцами и различными группами человека разумного.

Сообщение группы Паабо в 2002 году об открытии так называемого "гена языка" FOXP2 вызвало широкий общественный резонанс и научную дискуссию.

Отметим, что в ближайшие дни каждый день будут объявлять лауреатов премии в каждой категории: физика, химия, литература, премия мира, экономика.

Как известно, вручению Нобелевской премии предшествует Шнобелевская, в которой отмечают комичные и в то же время серьезные научные исследования. В этом году награду дали за ритуальные клизмы, свидания вслепую и резиновый макет лося.