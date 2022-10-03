В понедельник, 3 октября, стартовала Нобелевская неделя. Мир узнает лауреатов 2022 года.

Их имена назовут в таком порядке:

3 октября - Нобелевская премия в сфере физиология или медицина;

4 октября - физика;

5 октября - химия;

6 октября - литература;

7 октября - премия мира;

10 октября - экономика.

Вручение наград состоится 10 декабря в Стокгольме. Нобелевский фонд пригласит на нее также лауреатов 2021 и 2020 годов, которым не вручили премии на церемонии из-за пандемии коронавируса.

Премию мира вручат отдельно в Осло.

Напомним, что в марте европейские политики выдвинули кандидатом на премию мира Владимира Зеленского. Они попросили продлить процедуру выдвижения кандидатов, поскольку на то время она уже была закрыта.

Однако позже появились сообщения, что Нобелевский комитет не может продлить сроки приема заявок.

Тем нее менее, как сообщают букмекеры, Владимир Зеленский один из фаворитов на вручение этой премии.

В прошлом году премию мира получил главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он отдал свою медаль в пользу украинских беженцев.