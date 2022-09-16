В США прошла 32-я церемония вручения Шнобелевской премии, в которой отмечают комичные и в то же время серьезные научные исследования. Из-за пандемии коронавируса в этом году, как и прошлом и позапрошлом, она прошла в онлайн-режиме.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

В этом году лауреатами премии стали ученые из 10 стран в таких категориях:

Кардиология. Премию присудили международной группе исследователей во главе с Элиской Прохазковой. Ученые выяснили, что у пар, которые впервые встречаются на "свидании вслепую" и друг другу нравятся, синхронизируется сердцебиение и они при встрече одновременно потеют.

Литература. Лауреатами премии стали ученые из разных стран, которые выяснили, почему юридические документы являются неоправданно нечитабельными.

Биология. Премию получили ученые из Бразилии и Колумбии. Они изучали влияния запора на способность скорпионов к спариванию.

Медицина. В этой сфере получили награды группа из Польши. Они выяснили, что если при тяжелой для пациента токсичной химиотерапии один из компонентов лекарства заменяется мороженым, болезнь переносится легче и с меньшим числом побочек.

Инженерия. Шнобелевскую премию получили пять японских ученых. Они выявили оптимальную конфигурацию пальцев руки и необходимые движения при повороте дверной ручки.

Искусство. Награду за исследование в этой сфере присудили работе "Мультидисциплинарный подход к изучению ритуальных клизм на керамике майя".

Физика. Премию получили две группы ученых. Они изучали способность выводка утят плыть за матерью, одновременно меняя направление.

Экономика. Награду в этой сфере получили ученые из Италии. Они математически доказали, что успешны чаще всего не наиболее талантливые люди, а наиболее удачливые. Двое ученых - Алессандро Плукино и Андреа Раписарда - получили награду второй раз.

Техника безопасности. Премию вручили шведу Магнусу Генсу, который сделал резиновый макет лося в натуральную величину и исследовал его при краш-тестах.

Премию мира вручили группе исследователей за алгоритм, который должен помочь сплетникам решить, когда лучше лгать, а когда лучше говорить правду.

Напомним, ранее мы рассказывали, за что вручали Шнобелевские премии в 2021 году.