Нобелевскую премию-2022 в области физики получили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику.

Об этом сообщается в пресс-релизе премии.

Их результаты расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации, и могут быть применены в квантовых компьютерах, квантовых сетях и квантовом шифровании.

Ученые провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены.

Долгое время вопрос заключался в том, была ли корреляция связана с тем, что частицы в запутанной паре содержали скрытые переменные и инструкции, сообщающие им, какой результат они должны дать в эксперименте.

В 1960-х годах Джон Стюарт Белл разработал математическое неравенство, названное в его честь. Однако со временем благодаря квантовой механике стало ясно, что определенный тип эксперимента нарушит неравенство Белла.

Джон Клаузер развил идеи Белла и экспериментально доказал правоту квантовой механики, явно нарушив неравенство Белла. Это означает, что квантовую механику нельзя заменить теорией, использующей скрытые переменные.

Достижения Клаузера доработал Ален Аспе, а затем Антон Цайлингер продвинулся в этом исследовании еще дальше и продемонстрировал явление, называемое квантовой телепортацией, которое позволяет перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии.

"Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовой технологии. Мы видим, что работа лауреатов с запутанными состояниями имеет большое значение, даже помимо фундаментальных вопросов интерпретации квантовой механики", — говорит Андерс Ирбек, председатель Нобелевского комитета по физике.

Напомним, что вчера мы рассказывали, кто и за что получил Нобелевскую премию-2022 по физиологии и медицине.

Также мы писали, что в прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили за прогноз по глобальному потеплению.