Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" объявило об открытии учеными из Пекинского исследовательского института геологии урана нового лунного минерала. Он получил название чанъэзит-(Y) — по имени космического аппарата, доставившего минерал на Землю. Аппарат — "Чанъэ-5" — в свою очередь, назван в честь китайского божества Луны.

Новый минерал ученым удалось обнаружить в образце лунного грунта, который "Чанъэ-5" доставил на Землю из Океана Бурь в конце 2020 года. Из этого материала — 1,7 килограмма реголита — BRIUG для исследований досталась очень небольшая часть, всего несколько десятков миллиграммов. За два месяца члены исследовательской группы вручную перебрали и изучили 140 тысяч микроскопических частиц, находившихся в 50-миллиграммовом лунном образце.

Обнаруженный исследователями минерал — это кристалл размером 10 на 7 на 4 микрометра. Но, несмотря на крохотный размер, ученым удалось определить атомную структуру кристалла и доказать, что он может быть представителем нового вида минералов. "Синьхуа" сопровождает свое сообщение изображением кристалла, сделанным на сканирующем электронном микроскопе.

После многолетних исследований лунного грунта, который был доставлен на Землю к середине 1970-х американскими "Аполлонами" и советскими "Лунами", ученые идентифицировали примерно 90 минералов, входящих в состав лунного вещества. Однако подавляющее большинство из них на момент идентификации уже было обнаружено в земных образцах, так что их нельзя назвать "чисто лунными".

Исключений поначалу оказалось всего три: силикаты пироксферроит и транквилитиит (названный так по имени Моря Спокойствия), а также армолколит (оксид, названный по первым буквам фамилий астронавтов Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза). Со временем, однако, даже эти "чисто лунные" минералы были обнаружены в земных образцах — последним из них в 2012 году стал транквилитиит.

Ранее мы писали о том, что в начале сентября должен был состояться старт крупнейшей действующей ракеты в мире – Space Launch System, которая должна была отправиться к Луне в рамках проекта Artemis. Это могла бы быть уже третья попытка, две предыдущие попытки старта не состоялись из-за технических проблем.

Однако позже НАСА отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за утечки топлива при заправке.