Впервые за 40 лет китайские ученые открыли новый минерал лунного происхождения
Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" объявило об открытии учеными из Пекинского исследовательского института геологии урана нового лунного минерала. Он получил название чанъэзит-(Y) — по имени космического аппарата, доставившего минерал на Землю. Аппарат — "Чанъэ-5" — в свою очередь, назван в честь китайского божества Луны.
Новый минерал ученым удалось обнаружить в образце лунного грунта, который "Чанъэ-5" доставил на Землю из Океана Бурь в конце 2020 года. Из этого материала — 1,7 килограмма реголита — BRIUG для исследований досталась очень небольшая часть, всего несколько десятков миллиграммов. За два месяца члены исследовательской группы вручную перебрали и изучили 140 тысяч микроскопических частиц, находившихся в 50-миллиграммовом лунном образце.
Обнаруженный исследователями минерал — это кристалл размером 10 на 7 на 4 микрометра. Но, несмотря на крохотный размер, ученым удалось определить атомную структуру кристалла и доказать, что он может быть представителем нового вида минералов. "Синьхуа" сопровождает свое сообщение изображением кристалла, сделанным на сканирующем электронном микроскопе.
После многолетних исследований лунного грунта, который был доставлен на Землю к середине 1970-х американскими "Аполлонами" и советскими "Лунами", ученые идентифицировали примерно 90 минералов, входящих в состав лунного вещества. Однако подавляющее большинство из них на момент идентификации уже было обнаружено в земных образцах, так что их нельзя назвать "чисто лунными".
Исключений поначалу оказалось всего три: силикаты пироксферроит и транквилитиит (названный так по имени Моря Спокойствия), а также армолколит (оксид, названный по первым буквам фамилий астронавтов Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза). Со временем, однако, даже эти "чисто лунные" минералы были обнаружены в земных образцах — последним из них в 2012 году стал транквилитиит.
Ранее мы писали о том, что в начале сентября должен был состояться старт крупнейшей действующей ракеты в мире – Space Launch System, которая должна была отправиться к Луне в рамках проекта Artemis. Это могла бы быть уже третья попытка, две предыдущие попытки старта не состоялись из-за технических проблем.
Однако позже НАСА отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за утечки топлива при заправке.