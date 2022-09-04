НАСА отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне из-за утечки топлива при заправке.

Инженеры НАСА трижды безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород поступает в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху.

Миссия "Артемида-1" является подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - в рамках миссии "Артемида-2" - намечен на 2024 год.

Ранее мы писали, что 29 августа NASA отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion. Сообщалось, что миссия Artemis 1 отменена в связи обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке ракеты-носителя SLS (Space Launch System).

Также "Страна" сообщала, что миссия Artemis должна отправить на Луну первую женщину. Первый этап миссии предполагает вывод в космос корабля Orion, который совершит несколько витков вокруг Луны. Это будет беспилотный полет.

На борту Orion человек появится только во время следующего запуска, на втором этапе миссии. После этого настанет черед третьего этапа, во время которого на спутник Земли высадится первая женщина-астронавтка. Ориентировочно это должно произойти в 2025 году.