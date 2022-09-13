Компания Blue Origin Джеффа Безоса скорее всего перенесет запланированные полеты из-за первого в своей истории крупного инцидента.

Об этом пишет Guardian.

Всего через 1 минуту и 5 секунд после запуска беспилотной миссии корабля New Shepard на высоте 8,5 км ракета-носитель ярко вспыхнула, однако капсула продолжила движение вверх. Позднее компания сообщила, что она катапультировалась.

"Это была настоящая аномалия, это то, чего мы не предполагали. Хорошо, что в этой внештатной ситуации сработала система защиты и капсула была отделена от ракеты", — говорит Эрик Вагнер для Guardian.

Независимые эксперты заявили, что скорее всего причиной взрыва стал отказ двигателей. В Blue Origin о предполагаемых причинах катастрофы не говорят. Известно, что инженеры пытаются выяснить, что же именно произошло.

По мнению некоторых мировых изданий, авария может негативно повлиять на будущее развивающейся индустрии, несмотря на то, что на борту не было людей.

Напомним, ранее мы писали, что утечка жидкого водорода при заправке стала причиной отмены старта сверхтяжелой ракеты к Луне.

Ранее "Страна" сообщала, что американский корабль с космо-туристами совершил успешный суборбитальный полет и приземлился на Землю.