Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) к 21-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года опубликовало знаменитое фото горящих башен-близнецов Нью-Йорка, сделанное из космоса астронавтом Фрэнком Калбертсоном.

Снимок опубликован в Твиттере НАСА. Фотография давно стала очень известной.

"Фрэнк сделал это фото дыма, поднимающегося от башен-близнецов в Нью-Йорке, с борта МКС. В эту 21-ю годовщину того страшного дня мы чествуем жертв и героев терактов 11 сентября", - гласит подпись к снимку.

В день теракта Калбертсон находился на борту Международной космической станции с двумя российскими космонавтами Владимиром Дежуровым и Михаилом Тюриным. Пролетая примерно в 400 километрах над Землей, астронавт увидел столбы дыма, струящиеся из Нижнего Манхэттена. В тот же день он передавал результаты медицинских осмотров на Землю своему летному хирургу в Центре управления полетами в Хьюстоне Стиву Харту.

"Фрэнк, у нас здесь, на Земле, не очень хороший день", - сказал ему Харт.

Тогда у космонавтов не было ни интернета, ни телевидения, поэтому Калбертсон был вынужден исследовать источник дыма самостоятельно. Для этого, пролетая над Южной Канадой, он схватил камеру и направился к российской части МКС, откуда открывался вид на Нью-Йорк. Фрэнку удалось рассмотреть не только обломки башен, но и брешь в стене Пентагона. Все это было зафиксировано на пленку.

"С каждым новым витком мы пытались разглядеть и зафиксировать как можно больше деталей. Удивительно было наблюдать, как исчезли все инверсионные следы самолетов, так как все суда на территории Соединенных Штатов посадили на землю, и воздушное пространство было пусто. Единственное, что мы увидели в воздухе рейс Air Force One, сопровождающее президента Буша в Колумбию", - вспоминал астронавт.

Интересно, что его друг и однокурсник по военно-морской академии США Чарльз Бурлингейм был пилотом рейса 77 American Airlines, который врезался в Пентагон.

На следующий день после трагедии Калбертсон выступил с официальным обращением.

"Сегодня весь мир изменился. То, что я говорю или делаю, очень незначительно по сравнению с тем, что случилось с нашей страной вчера, как она подверглась нападению со стороны… кого? Нам известны только террористы, но нам трудно понять, на кого направить наш гнев и страх… Ужасно чувствовать себя изолированным от всего мира в этот важный момент", - отметил 12 сентября 21 год назад астронавт.

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