Украина официально отказывается от любых переговоров с Путиным. Зеленский ввел в действие решение СНБО
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом говорится в указе №679 от 30 сентября.
"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - говорится в документе.
Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в ускоренном порядке.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.
Такое заявление украинский лидер сделал после того, как Путин подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий.
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