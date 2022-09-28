Как официально заявляют и украинские, и российские власти, с апреля месяца переговоры о прекращении войны между двумя странами остановлены.

Исключения - заключенная в Стамбуле "зерновая сделка", а также обмен телами погибших солдат и обмен пленными.

Наиболее резонансный обмен пленными состоялся на прошлой неделе. В его рамках из плена были освобождены 215 украинских военных, а также 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины.

В связи с этим вновь всплыла фамилия Романа Абрамовича, который, как подтвердили украинские власти, принимал участие в переговорах.

Это поднимает вопросы не только о роли Абрамовича в переговорных процессах между Украиной и Россией, но и о том, что, несмотря на жесткую риторику с обеих сторон, некие контакты, пусть и не публичные, продолжаются.

Источники в европейских дипломатических кругах сообщили "Стране", что даже несмотря на проведенные "референдумы" и намеченную уже на следующую неделю аннексию захваченных украинских территорий Россией, усилия сторонников прекращения войны не затухают, а наоборот - активизируются на фоне угроз Москвы применить ядерное оружие.

Характерное заявление по этому поводу сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая призвала мир серьезно относиться к ядерным угрозам Путина.

"Относиться к его словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно, это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", - сказала Меркель.

По данным источников "Страны", условная "партия мира" сейчас пытается добиться согласия всех сторон на заключение перемирия на нынешней линии фронта, чтоб закончить активные боевые действия и приступить к процессу мирного урегулирования, а также нормализации отношений РФ и Запада.

"На Западе наиболее влиятельные составляющие "партии мира" это, в первую очередь, немецкие промышленники, которые очень недовольны ситуацией в энергетике и, в целом, разрывом экономических связей Европе с РФ, а также значительная часть соратников канцлера Шольца по правящей социал-демократической партии. В России главные лоббисты прекращения войны - это крупный бизнес, так называемые олигархи, империи которых рушатся под санкциями. И часть российских чиновников в правительстве и Администрации президента РФ. Другой вопрос, что пока аргументы "партии мира" не воспринимаются властями ни Украины, ни России, ни большинства стран Запада. В первую очередь - США. Найти хоть какие-то точки соприкосновения, через которые можно прийти к компромиссу крайне трудно. Но "партия мира" продолжает активную работу. Теперь ее главный аргумент - угроза ядерной войны, которая может перерасти в третью мировую и уничтожение человеческой цивилизации. "Партия мира" убеждает, что сейчас нужно идти на любые компромиссы, чтоб предотвратить такой сценарий. После "референдумов", правда, пространство компромиссов крайне сузилось. Но, как минимум, договоренности о перемирии теоретически все еще возможны. На это и делается упор", сказал "Стране" источник.

И в этих процессах роль Абрамовича, безусловно, важна.

Подробнее о ней читайте в статье "Страны".

Приглашение от Роднянского

Роман Абрамович - один из самых известных олигархов, появившихся во времена правления первого президента России Бориса Ельцина.

В СМИ его связывали с "Семьей" Ельцина. После прихода к власти Путина Абрамович наладил и с ним отношения, сохранив и даже нарастив свой бизнес, а также фактически отрекся от своего близкого соратника Бориса Березовского, после того как тот ушел в жесткую оппозицию к Путину.

И, в целом, Абрамович остался весьма влиятельным в России человеком.

О его роли в контактах между Киевом и Москвой стали писать практически сразу, когда стало известно о факте двусторонних переговоров, проходивших не только публично.

По версии израильского издания The Jerusalem Post, олигарх согласился посодействовать Украине в налаживании переговорного процесса с российским руководством, заручившись согласием на то самого президента РФ Владимира Путина. Не секрет, что Абрамович с ним лично знаком и пользуется его определенным доверием, что ситуация с Украиной только и подтвердила.

По всей видимости, на Абрамовича вышли через известного украино-российского продюсера Александра Роднянского. В интервью изданию "Холод" тот говорит об этом, называя участие Абрамовича "исключительной удачей для этих переговоров".

По словам Роднянского, в первоначальный период украинская сторона была "глубоко оскорблена действиями переговорщиков с российской стороны" и хотела бы задействовать в переговорах некую неофициальную фигуру, кому она могла бы "хоть как-то доверять, кого-то, кто может говорить, переводить с одного языка на другой".

"В этом смысле Абрамович оказался невероятно успешным переговорщиком. Не просто потому что он талантлив по этой части, а потому что у него очень сильно развита эмпатия. И эта эмпатия - главный для него мотив этим заниматься. Для него война - это очень сильное переживание, чего не скажут люди, не знающие его", - говорил Роднянский, утверждая, что Абрамович занимался в тот момент переговорами "с утра до вечера", считая тогда это своей "главной задачей".

К слову, роль Роднянского была тогда, по его же словам, "помощь тем, кто реально ведет переговоры". Продюсер, крайне резко критикующий российскую "спецоперацию", выступает еще одним каналом коммуникации с Офисом президента Украины (ОП). Его сын Александр Роднянский-младший до сих пор - внештатный советник ОП (и член наблюдательного совета "Ощадбанка").

Роднянский-старший не стал говорить "Стране" подробнее о переговорах, отметив, что его участие в них было "крайне скромным", и он уже не раз говорил о нем раньше.

В телефонной книжке Арахамии

К мотивам участия Абрамовича в переговорах мы еще вернемся.

А сейчас продолжим об переговорной истории олигарха.

Считается, что со старта переговоров связь с украинской стороны с Абрамовичем держали глава переговорной делегации с Россией, председатель парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН) Давид Арахамия, который в свою очередь общается лично с Владимиром Зеленским, и бывший член фракции "Голоса" в Верховной Раде, а ныне глава Фонда госимущества Рустем Умеров, чье присутствие среди переговорщиков объясняется близостью к руководству Турции.

Президент этой республики Реджеп Тайип Эрдоган, как писала "Страна", содействует коммуникации между сторонами и сам не против стать посредником в миротворческом процессе. Именно в Стамбуле состоялся в марте третий раунд переговоров (после первых двух в Беларуси), однако договориться тогда о мире или хотя бы о перемирии, чтобы прекратить военные действия, не удалось.

Абрамович, тем не менее, как утверждает Financial Times, из-за содействия переговорам не попал под санкции США, отложить которые американского президента Джо Байдена попросил лично Зеленский. А вот Великобритания и Евросоюз свои санкции против него все же ввели, и это важный момент.

Как бы то ни было, Абрамович остался в процессах. Это стало понятно по его появлению на новых переговорах в Стамбуле в июле, когда Киев и Москва договорились о так называемой зерновой сделке: разблокированию украинских портов, из которых вскоре начался экспорт продовольствия, прежде всего зерна.

Журналисты, присутствовавшие на сложной церемонии подписании соглашения, обратили внимание, что там же находился российский бизнесмен, причем в первых рядах кресел среди других высокопоставленных лиц.

Абрамовича также сфотографировали во время общения с президентом Эрдоганом. То есть к этим договоренностям (к слову, первым крупным с начала войны) он, выходит, тоже приложил руку.

Британский кейс

И наконец Абрамович попал в фокус СМИ после крупнейшего с начала полномасштабной войны обмена военнопленными между воюющими сторонами, когда были освобождены иностранные граждане, сражавшихся за Украину и взятых в плен на востоке страны.

Эта сделка была многосторонней: наравне с Турцией роль посредника взяла на себя Саудовская Аравия, у которая довольно сблизилась с Россией в последнее время. На персональном уровне снова проявил себя российский миллиардер.

По утверждению Bloomberg, Абрамович в конце августа в Эр-Рияде встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Как пишет британский таблоид The Sun, Абрамович "сыграл ключевую роль" в освобождении конкретно пяти граждан Великобритании (а, скорее всего, всех 10 "легионеров", среди которых были также граждане США, Швеции, Хорватии и Марокко).

Один из бывших британских военнопленных Джон Хардинг в интервью изданию заявил, что Абрамович лично доставил частным самолетом британцев из России в Эр-Рияд после обмена.

Другой военнопленный, попавший под обмен, Дилан Хили в интервью британскому изданию The Telegraph заявил, что теперь "по гроб должен" российскому олигарху, который помогал их освобождению. Он призвал снять санкции Великобритании с Абрамовича, утверждает издание.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк охарактеризовал роль Абрамовича в последнем обмене как "модератора процесса".

"Он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - отметил Подоляк, отказавшись сообщить другие подробности.

Судя по всему, олигарх приложил руку ко всем частям сделки, а не только обмену конкретно британцев.

Напомним: в ночь на 22 сентября Киев и Москва обменяли украинского политика Виктора Медведчука и 55 пленных российских солдат на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов полка "Азов", попавших в плен в Мариуполе. Командиров "Азова" доставили в Стамбул, где они будут находиться до конца войны по соглашению с турецкой стороной.

Кстати, там их вскоре посетил новоназначенный глава Фонда госимущества Умеров - как он сам написал на своей странице в Facebook, по поручению президента Зеленского. Как утверждает собеседник во фракции "Голоса", Умеров, несмотря на свое назначение, остался в негласном переговорном процессе (в принципе его сообщение в ФБ это тоже подтверждает). А значит, остается и контактером с российским олигархом.

Эмпатия, усиленная санкциями

И вот теперь возвращаемся к теме мотивов участия Абрамовича в переговорном процессе.

Экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, называя экс-губернатора Чукотки "эффективным переговорщиком", говорит, что тот с начала переговоров занимался в их рамках оформлением разных переговорных платформ по гуманитарным, экономическим и другим вопросам, действуя, прежде всего, в российских интересах.

"Он создавал как бы ситуацию, при которой издержки России (от войны с Украиной - Ред.) уменьшатся. И он не один такой. Среди тех, кто не публичен, есть разные люди, в том числе с деньгами", - сказал Венедиктов в эфире Youtube-канала "Живой гвоздь" 24 сентября.

По словам Венедиктова, у Абрамовича и людей его круга в целом неутешительные оценки последствий войны для России.

"Роман Аркадьевич и другие люди (из его круга - Ред.) считают то, что происходит в Украине, большими издержками для России. Это почти цитата. Больше издержками, чем бенефициями. Это ж бизнесмены… Бизнес же считает далеко вперед… Потерь очень много", - комментирует экс-главред "Эха".

Вообще Абрамович якобы считает, что помогать украино-российским переговорам по всем вопросам "правильно". Хотя корыстный интерес тоже есть, по мнению Венедиктова.

"Он же не просто так англичан выменивал. И то правительство, что поместило его под санкции, сейчас, благодаря ему, вернуло пять своих сограждан. И ему будет большое мерси. И он, конечно, хочет чтобы его санкции были сняты или ослаблены", - утверждает экс-главред "Эха".

Этого объяснения придерживается и высокопоставленный собеседник в украинской власти, близкий к Арахамии.

"Мотивы Абрамовича? Человек переживает за себя, за свой бизнес, за все нажитое непосильным трудом и тут (в Украине - Ред.), и там (в России - Ред.), и везде, и пытается как-то сберечь. Он пользуется случаем, что он знаком и тут, и там… Его специализация в том, что он может и тут, и там контактировать, то есть работает прежде всего как информационный канал. Что-то [в глобальном плане] решить вряд ли. Начальники ничего не решат друг с другом никогда", - говорит источник.

При этом он замечает, что круг посредников достаточно широкий, и в нем не только Абрамович или иностранные лидеры, упомянутые в прессе. Имен, впрочем, он не дал.

Большое количество число игроков с посреднической функцией, задействованных за кулисами войны - действительно особенность этой войны. Есть участие частных лиц - таких, как Абрамович, которые задействованы для выполнения отдельных задач. Целые страны в лице своих руководителей работают над некими глобальными решениями.

"Частные посредники, призванные для решения различных деликатных дел в условиях разорванной из-за войны прямой коммуникации, поддерживают хотя бы на минимуме переговорный ресурс. Очень многие бизнес-группы хотят сохранить, несмотря на войну, активы и нуждаются в посредничестве, стимулируя или инициируя его. Речь идет о защите очень больших денег, которым угрожает война прямо или косвенно. У стран-посредников задачи посерьезнее. Война в сравнительно небольшом театре военных действий, однако в условиях пока еще держащейся глобализации влияет, как оказалось, на весь мир. Потери несут очень многие, хотя их прямо война не затрагивает. Фактор усиления престижа страны, веса в международных делах, конечно, тоже нужно учитывать. Поэтому мы видим такой конгломерат посредников, продвигающих малые и большие сделки, о которых, возможно, мы никогда и не узнаем. Абрамович же в силу обстоятельств вышел на свет и стал олицетворением этой закулисной работы", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Источник в российских бизнес-кругах говорит, что желание побыстрее закончить войну действительно присутствует у многих российских олигархов.

"Но Путин к ним мало прислушивается. Точнее - вообще не прислушивается. И "референдум" он провел специально для того, чтоб показать всем - назад дороги нет, завоеванное после 24 февраля Россия отдавать не будет. Абрамович ему нужен как неофициальный коммуникатор с Киевом, Западом и другими странами для решения разного рода вопросов. Как, например, обмен Медведчука. Ну и в перспективе, если Киев и Запад пойдут на какие-то уступки, и для заключения мирного соглашения. Но на уступки пока никто идти не хочет, а потому в Кремле и поднимают ставки. Проблема еще в том, что для Путина это война не только с Украиной, но и борьба за новый мировой порядок. Ему нужно, чтоб США с ним вступили в переговоры и договорились об этом новом порядке и роли в нем России. Не случайно в Москве часто вспоминают переговоры Америки и СССР, которыми закончился в 1962 году Карибский кризис и мир отошел от грани ядерной войны. Но тогда США и Советский Союз воспринимались как равновеликие сверхдержавы и потому была готовность говорить на равных и приходит к компромиссам. А сейчас повторить этот опыт для Вашингтона означает фактически признать, что Россия - равновеликая Америке держава и может диктовать свои правила, что обрушит весь созданный после 1991 года миропорядок. Потому компромиссы сейчас просматриваются с трудом, а ставки все выше", - говорит источник.