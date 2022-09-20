Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает сайт ОП.

"Разговор состоялся в рамках постоянного диалога с партнерами и союзниками Украины. Андрей Ермак проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности на деоккупированных территориях и восстановления там нормальной жизни. Собеседники также обсудили продолжение безопасности помощи украинской армии", - сказано на сайте.

Кроме того, руководитель Офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что те стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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