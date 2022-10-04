Президент Украины Владимир Зеленский указом №687 от 4 октября признал ничтожными указы Владимира Путина о т.н "независимости" Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения их на основании.

"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147 (о признании Крыма независимым государством), от 21 февраля 2022 года № 71 (о признании "Донецкой Народной Республики"), от 21 февраля 2022 года № 72 (о признании "Луганской Народной Республики"), от 29 сентября 2022 года № 685 (о признании независимости Запорожской области), от 29 сентября 2022 года № 686 (о признании независимости Херсонской области), а также любые другие решения , акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - говорится в указе.

Также в Указе говорится, что соответствии с Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, территория Украины неделима и неприкосновенна.

Также Зеленский ссылается на Конституцию Украины и на Договор между Украиной и Российской Федерацией об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года, который не может быть прекращен даже в результате коренного изменения обстоятельств в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

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