В Госдуме РФ разъяснили, какие территории юга Украины в России будут считать "российскими".

Об этом заявил депутат от "Единой России" Павел Крашенинников в понедельник, 3 октября, пишут российские СМИ.

По его словам, Запорожскую область Россия "примет" в ее административных границах.

Херсонская область "войдет" в РФ с двумя территориальными громадами Николаевской области.

Напомним, в законопроекте Путина о "принятии в состав России" захваченных украинских областей содержится пункт о границе. Согласно ему, по всем четырем регионам Россия претендует на территории в пределах административных границ областей.

Также мы публиковали "договоры" о "принятии" в состав России "ЛНР" и "ДНР".

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.