"Подполковник народной милиции ЛНР" Андрей Марочко сообщил, что Вооруженным Силам Украины удалось пересечь "административную границу ЛНР" (то есть, админграницу Луганской области - Ред.) и закрепиться в направлении Лисичанска.

Об этом пишут российские СМИ.

По словам Марочко, там сейчас идут бои. При этом Марочко не называет участка, на котором произошло "пересечение админграницы".

Учитывая, что украинские Вооруженные Силы давно контролируют Белогоровку под Лисичанском, речь может идти о наступлении на Кременную Луганской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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