Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "главе ЛНР" Леониду Пасечнику за организацию так называемого "референдума" о "вхождении" в состав России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в своем Facebook.

"Задокументировано, что он подписал обращение депутатов незаконного "народного совета "ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона" о "референдуме" "ЛНР" по вопросу о "вхождении" в состав РФ на правах субъекта РФ", - сказано в сообщении.

Ему и еще восьми людям инкриминируют коллаборационную деятельность, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сотрудники Службы безопасности продолжают документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового "голосования" на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, СБУ сообщила о подозрении "главе ДНР" Денису Пушилину, а также назначенным российскими оккупантами так называемыми "главами ОВА" Херсонской области – Владимиру Сальдо и Запорожской области – Евгению Балицкому.

Напомним, вчера в Кремле прошла процедура подписания "договоров" о вступлении в состав РФ "новых территорий". В ожидании подписания документов "главы" "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо сфотографировались в фойе. После чего замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на снимок, подписав, что на нем изображены "рядовые предатели и чмони". Также Тимошенко опубликовал фото настоящих глав Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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