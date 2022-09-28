Офис генпрокурора сообщил о подозрении еще ряду организаторов российских "референдумов" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, сообщено о подозрении т.н. "главе ДНР" Денису Пушилину, "председателю народного совета ДНР", "члену ЦИК ДНР", а также "руководителю" оккупационной "ВГА" Херсонской области Владимиру Сальдо, его "заместителю" Кириллу Стремоусову, "председателю ЦИК" области и "председателям избиркомов" Генического, Бериславского, Каховского и Скадовского районов.

Ранее уже было сообщено о подозрении организатором запорожского референдума: "главе" оккупационной "администрации", "главе избирательной комиссии", "председателям" оккупационных "администраций" Бердянска, Акимовской ОТГ, Мелитополя.

Также СБУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" в "ЛДНР".

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о намерениях Украины освобождать оккупированные территории и после российских "референдумов".

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На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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