"Власти ЛНР" национализировали 17 тысяч предприятий и объектов инфраструктуры, учредителями или бенефициарными собственниками которых было государство Украина.

Такое решение было принято "правительством" "ЛНР", о чем сообщается в его телеграм-канале.

"Правительство утвердило перечень имущества, обращенного в государственную собственность Луганской Народной Республики во исполнение закона "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Луганской Народной Республики". В перечне более 17 тысяч пунктов: это предприятия, отдельные объекты, а также объекты инфраструктуры, которые ранее находились в собственности юрлиц, зарегистрированных или осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории республики, но учредителем или бенефициарным владельцем которых являлось государство Украина; имущество, находящееся в собственности иностранных государств, которые совершают в отношении юридических или физических лиц Луганской Народной Республики недружественные действия; а также объекты, необходимые для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - сказано в посте.

Вчера аналогичное решение приняли "власти ДНР".

Ранее назначенные Россией "власти Запорожской области" заговорили о "национализации" местных предприятий Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

А в "ДНР" в августе решили национализировать земельные участки, принадлежащие украинским военнослужащим.