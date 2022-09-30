Президент Владимир Зеленский объявил о дополнительных санкциях в отношении граждан и юридических лиц РФ. Он призвал Верховную Раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов. И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассмотрен проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений", - сказал президент.

Он добавил, что власти завершают "демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир".

На днях Зеленский призвал Евросоюз усилить восьмой пакет санкций против РФ, чтобы "он не был пустым".

А сегодня США ввели очередные санкции против России за аннексию украинских территорий. В новый санкционный пакет вошли десятки физических и юридических лиц.