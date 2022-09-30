Страны ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций в отношении России. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Об этом 30 сентября сообщает Reuters.

По предварительным данным, новый пакет санкций ЕС против России будет направлен против более 1300 человек и организаций.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жосеп Боррель заявлял, что новые санкции будут нацелены на "тех, кто причастен к оккупации Россией и незаконной аннексии территорий Украины", включая "марионеточные власти в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, а также других российских лиц, которые организовали и содействовали фиктивным референдумам".

Ранее в Politico рассказали, что войдет в 8-й пакет санкций ЕС против РФ.

Также ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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