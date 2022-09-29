Оператор "Турецкого потока" South Stream Transport B.V. сообщил о досрочном отзыве экспортной лицензии Нидерландами из-за санкций против России.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. - оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", - сказано в пресс-релизе.

Официальное уведомление об этом турецкой стороне направили власти Нидерландов. Они сослались на пункты 1 и 2 статьи 3 постановления ЕС 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Эти пункты запрещают поставку товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

"Введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V. В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает", - заверила компания.

South Stream Transport B.V. имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию ЕС 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а), поскольку газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и таким образом участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы, уверены в компании.

Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод, который проходит из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из них способна прокачивать до 41,7 млн кубов газа.

Телеграм-канал "Политика Страны" предположил, что из-за отзыва лицензии газ по "Турецкому потоку" перестанут поставлять странам, которые присоединились к санкциям против России - то есть всем, кроме Турции.

Между тем Москва угрожает санкциями против "Нафтогаза Украины" и запретом всех сделок и расчетов с ним, если НАК не прекратит попытки добиваться рассмотрения спора по оплате транзита в международном арбитраже.

Это происходит на фоне подрыва ниток газопроводов "Северный поток - 1 и 2" и масштабной утечки из них газа.