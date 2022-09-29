Государственная корпорация по космической деятельности РФ "Роскосмос" опубликовала спутниковый снимок утечки газа из трубопроводов "Северный поток".

Фото появилось в Телеграме корпорации.

"Спутники "Роскосмоса" продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В", - сказано в посте.

Между тем Датское энергетическое агентство заявило, что большая часть газа после взрывов на "Северных потоках" утекла, они могут опустеть к концу недели.

А немецкие службы безопасности опасаются, что обе нити газопровода "Северный поток - 1", а также газопровод "Северный поток - 2" будут навсегда непригодны для использования после возможных диверсий. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.

Как сообщала "Страна", в НАТО заявили, что считают утечки на российских газопроводах "Северные потоки" результатом диверсии.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа", - отметили в альянсе.