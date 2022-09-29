В рамках восьмого пакета санкций ЕС против России, который включает запрет на импорт драгоценных камней, косметики и даже туалетной бумаги, европейским компаниям могут запретить предоставлять россиянам криптокошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалюты.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее криптобиржи, включая Binance, в рамках требования ЕС, установили лимит на хранение криптоактивов для россиян с суммарной стоимостью до 10 тысяч евро. Теперь предыдущий лимит может быть отменен, поскольку россиянам могут запретить хранить и покупать криптовалюту вообще.

Таким образом, ЕС попытается остановить использование цифровых активов для обхода введенных против России ограничений.

Также ЕС хочет ввести санкции против Дугина, а также лидера группы "Любе" Николая Расторгуева и Лушникова.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что новый пакет санкций ЕС против России будет направлен против более 1300 человек и организаций. Под санкции подпадут высокопоставленные чиновники в министерстве обороны России, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, и те, кто оказывает поддержку вооруженным силам России, предоставляя армейскую технику и вооружение.

Также сообщалось, что Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на организованные РФ "референдумы".