Евросоюз собирается ввести санкции против российского философа Александра Дугина, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии о новом пакете санкций.

По информации Politico, санкции могут затронуть почти 30 лиц и восемь компаний.

Также новые ограничения исключают импорт товаров, которые, как считается, приносят значительный доход в России, таких как косметические средства и средства для макияжа, средства для бритья, включая средства до бритья и после бритья, личные дезодоранты, а также мыло и туалетная бумага.

Что касается экспорта, то к отправке в Россию больше не будут разрешены полупроводниковые компоненты или чипы. В случае принятия нового пакета санкций также будет запрещен экспорт авиационной техники.

Кроме того, предлагается запретить предоставление строительных и инженерных услуг, юридических консультаций и IT-консалтинговых услуг компаниям и лицам в России или российскому правительству.

Санкции вводятся в ответ на вторжение в Украину.

Ранее сообщалось, что США могут ввести ограничения против российской платежной системы "Мир".

Также мы писали, что Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором призвал усилить санкции против РФ.