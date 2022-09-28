Новый пакет санкций ЕС против России будет направлен против более 1300 человек и организаций.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает Deutsche Welle.

"Этот список нацелен на ключевых лиц, принимающих решения, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", — сказал Боррель.

По его словам, новые санкции будут нацелены на "тех, кто причастен к оккупации Россией и незаконной аннексии территорий Украины", включая "марионеточные власти в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, а также других российских лиц, которые организовали и содействовали фиктивным референдумам".

Боррель также сказал, что под санкции подпадут высокопоставленные чиновники в Министерстве обороны России, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, и те, кто оказывает поддержку Вооруженным силам России, предоставляя армейскую технику и вооружение.

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