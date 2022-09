Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект восьмого пакета антироссийских санкций, который является ответом на проведенные РФ "референдумы".

"Россия подняла вторжение в Украину на новый уровень. И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", - сказала она.

Странам ЕС предлагают поддержать новый пакет санкций, в который войдет:

"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", - сказала фон дер Ляйен.

Также ЕС планирует наказать граждан, которые помогали РФ обходить санкции, и усилить контроль за соблюдением ограничений.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l