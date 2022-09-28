В ЕС предложили восьмой пакет санкций против РФ. Он заложит правовую основу для ограничения цен на нефть
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект восьмого пакета антироссийских санкций, который является ответом на проведенные РФ "референдумы".
"Россия подняла вторжение в Украину на новый уровень. И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", - сказала она.
Странам ЕС предлагают поддержать новый пакет санкций, в который войдет:
- введение юридической базы для возможного введения потолка цен на российскую нефть;
- запрет на импорт различной продукции российского производства на 7 млрд евро;
- запрет экспорта в РФ ряда технологий, необходимых для ведения войны;
- расширение ограничений против физических и юридических лиц;
- дополнительные ограничения на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях.
"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", - сказала фон дер Ляйен.
Также ЕС планирует наказать граждан, которые помогали РФ обходить санкции, и усилить контроль за соблюдением ограничений.
Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022
And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.
Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓
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