Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект восьмого пакета антироссийских санкций, который является ответом на проведенные РФ "референдумы".

"Россия подняла вторжение в Украину на новый уровень. И мы намерены заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет жестких санкций против России", - сказала она.

Странам ЕС предлагают поддержать новый пакет санкций, в который войдет:

введение юридической базы для возможного введения потолка цен на российскую нефть;

запрет на импорт различной продукции российского производства на 7 млрд евро;

запрет экспорта в РФ ряда технологий, необходимых для ведения войны;

расширение ограничений против физических и юридических лиц;

дополнительные ограничения на предоставление европейских услуг и запрет для граждан ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях.

"Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", - сказала фон дер Ляйен.

Также ЕС планирует наказать граждан, которые помогали РФ обходить санкции, и усилить контроль за соблюдением ограничений.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022

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