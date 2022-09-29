В рамках восьмого пакета санкций против РФ, который уже представили в Еврокомиссии, предлагается запретить импорт из России драгоценных металлов и камей, ввоз косметики и даже туалетной бумаги. В санкционный перечень также хотят включить главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и Александра Дугина, чья дочь погибла из-за подрыва авто.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, в 8 пакет санкций против РФ войдут:

Ограничения на импорт и экспорт

ЕС хочет запретить импорт некоторых сталелитейных изделий из России, чтобы еще больше лишить страну источников дохода. Также рассматриваются экспортные ограничения. Они нацелены на полупроводники, самолеты и конкретные химические вещества, имеющие решающее значение для вооруженных сил страны.

Комиссия хочет запретить импорт "определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы". Она предлагает ввести санкции против "Алросы", крупнейшей российской алмазодобывающей компании.

Запрет косметических изделий и декоративной косметики

В санкционный список попали "красота или макияж" (косметика - Ред.), а также "бритвенные принадлежности" и "персональные дезодоранты", мыло, туалетная бумага, зубная нить и косметички.

Запрет предоставления ряда услуг

В документе прописан запрет на предоставление европейцами архитектурных и инженерных услуг россиянам и запрещает предоставлять россиянам юридические или ИТ-консультации.

ограничения для ряда лиц - "от представителей министерства обороны до музыкантов и торговцев оружием".

ЕС хочет ввести санкции против Дугина, а также лидера группы "Любе" Николая Расторгуева и Лушникова.

Напомним, ранее Боррель заявил, что новый пакет санкций ЕС против России будет направлен против более 1300 человек и организаций.

Также сообщалось, что Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на организованные РФ "референдумы".