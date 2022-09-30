США ввели очередные санкции против России за аннексию украинских территорий. В новый санкционный пакет вошли десятки физических и юридических лиц.

Об этом сообщает Минфин США.

Санкции введены против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, зампреда правительства РФ Александра Новака, членов семей замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и главы правительства РФ Михаила Мишустина, а также против членов Совфеда.

В общем санкционном списке от сегодняшнего числа добавлены АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и другие предприятия и связанные с ними лица.

Напомним, ранее мы писали, что США могут прекратить любую помощь странам, признающим аннексию РФ территорий Украины.

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Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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