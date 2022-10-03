В сети опубликованы "договоры" России с "ЛДНР" по "принятию" этих территорий в состав РФ.

Соответствующие документы обнародованы на портале правовой информации РФ.

В них прописано, в частности, что "ДНР" и "ЛНР" войдут в состав России в качестве "республик".

Всех, кто проживает на этих территориях. признают гражданами РФ, "за исключением лиц, которые в течение месяца заявят о желании оставить свое гражданство".

В течение десяти дней президент РФ Владимир Путин назначит этим регионам временных "руководителей". "Выборы парламентов" пройдут в российский единый день голосования в сентябре 2023 года.

До 1 января 2026 года будет происходить "переходной период" вступления "республик" в состав РФ.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроекты президента РФ Путина об аннексии украинских территорий. Мы рассказывали, что известно о деталях "принятия" их в состав РФ.

Также сообщалось, что Пушилин заявил, что граница "ДНР" с Россией исчезнет после присоединения, но проверки на ней останутся.

Кроме того, писали, что Россия заявила претензии на территории Донецкой и Запорожской областей, которые контролирует Украина.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.