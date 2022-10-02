В законопроектах президента РФ Владимира Путина о "принятии в состав России" захваченных украинских областей содержится пункт о границе.

Судя по нему, Россия считает, что аннексирует их в существующих административных границах соответствующих областей.

По всем четырем регионам идет одна и та же формулировка: "Пределы территории "ЛНР" ("ДНР", Запорожской и Херсонской областей - Ред.) будут определяться границами территории "республики" (области), существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию".

Отметим, что Запорожская область в существующих границах образована в 1939-м году, Херсонская - в 1944-м. "ЛДНР" претендуют на территории Донецкой и Луганской областей и в таком виде были признаны РФ 22 февраля 2022 года.

Телеграм-канал "Политика Страны" делает вывод, что РФ официально заявляет претензии на крупную часть украинской территории, которая сейчас под контролем Украины в Запорожской и Донецкой областях. А также на небольшие (пока) участки в Херсонской и Луганской.

Ранее "Страна" рассказывала и другие детали этих законопроектов. Так, живущие на неподконтрольных Украине территориях на момент их "принятия" в состав РФ автоматически получат российское гражданство. Исключение делается для лиц, которые в течение одного месяца (видимо, со дня официальной аннексии) заявят о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.