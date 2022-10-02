В Госдуму внесены законопроекты президента РФ Путина об аннексии украинских территорий. Что известно на данный момент о деталях "принятия" их в состав РФ:

Все аннексированные регионы войдут в своем нынешнем "статусе": "ДНР" и "ЛНР" войдут в качестве "республик", а захваченные части Запорожской и Херсонской областей - как отдельные области. Путин назначит этим регионам временных руководителей в течение 10 дней. Глав Херсонской и Запорожской областей будут называть "губернаторами". "Выборы парламентов" всех четырех регионов пройдут в российский единый день голосования в сентябре 2023 года. Русский язык будет государственным. При этом, РФ "гарантирует всем народам", проживающим на территории "ЛДНР", Запорожской и Херсонской областей право на сохранение и изучение родного языка. Переходный период для "интеграции новых субъектов" с Россией действует до 1 января 2026 года. До 1 июня 2023 года там будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Денежной единицей в "новых субъектах РФ" будет рубль, до 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны. В общероссийский бюджет эти территории включат с 1 января 2023 года, с той же даты там начнет применяться российское бюджетное законодательство. На аннексированных территориях устанавливается специальный режим для градостроительной деятельности до 1 января 2028 года (речь, видимо, о восстановлении после боевых действий). До 1 января 2028 года регистрация прав на недвижимость в аннексированных районах будет возможна на основании украинских документов. Живущие на неподконтрольных Украине территориях на момент их "принятия" в состав РФ автоматически получат российское гражданство. Исключение делается для лиц, которые в течение одного месяца (видимо, со дня официальной аннексии) заявят о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство. "Вооруженные силы" "ДНР" и "ЛНР" включаются в состав российской армии.

Как сообщалось, сегодня Конституционный суд РФ одобрил "договоры" о принятии в состав России оккупированных территорий Украины. Указы Путина были рассмотрены в суде менее чем за двое суток.

Уже завтра Госдума проголосует законопроект о ратификации этих "договоров", а также проект конституционного закона о "принятии новых субъектов в состав России" с определением статуса, наименования и границ.

А послезавтра, 4 октября, оба "документа" должны быть утверждены Советом Федерации, в результате чего вносятся изменения в первую часть 65 статьи Конституции, где перечислены все субъекты России.

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