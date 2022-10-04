В Иране дали понять, что не признают аннексию Россией территории Украины.

Это следует из ответа официального представителя МИД Ирана Насера Канани на вопрос об отношении Ирана к аннексии украинских территорий. Его задали в агентстве IRNA.

"Исламская Республика, как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН", - цитирует IRNA заявление представителя МИД Ирана.

При этом Канани заявил, что Иран поддерживает любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Ранее в МИД Турции заявили о непризнании аннексии Россией украинских территорий.

Как писала "Страна", Россия ветировала резолюцию США в Совбезе ООН с осуждением аннексии, а Китай воздержался. По данным Politico, Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия.

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