Совфед РФ ратифицировал "договоры" об аннексии захваченных украинских территорий
Совфед РФ одобрил ратификацию "договоров" о принятии в состав России аннексированных областей Украины.
Вчера их ратифицировала Госдума.
"Решение принято единогласно", - говорит спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Теперь эти территории официально провозгласят "российскими" после заключительного этапа - подписи президента РФ Владимира Путина под данными "законами".
Ранее в РФ опубликовали "договоры" о "принятии" в состав России "ЛНР" и "ДНР".
Наряду с этим президент РФ Владимир Путин подал в Госдуму законопроект о призыве с нового года жителей "ДНР" в российскую армию. Также Конституционный суд РФ постановил, что все жители "ДНР" автоматически получат российское гражданство.
Тем временем журналисты посчитали, какой процент территорий четырех аннексированных областей реально контролирует РФ. В Донецкой области этот показатель немногим выше половины.
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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.
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