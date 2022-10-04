Совфед РФ одобрил ратификацию "договоров" о принятии в состав России аннексированных областей Украины.

Вчера их ратифицировала Госдума.

"Решение принято единогласно", - говорит спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Теперь эти территории официально провозгласят "российскими" после заключительного этапа - подписи президента РФ Владимира Путина под данными "законами".

Ранее в РФ опубликовали "договоры" о "принятии" в состав России "ЛНР" и "ДНР".

Наряду с этим президент РФ Владимир Путин подал в Госдуму законопроект о призыве с нового года жителей "ДНР" в российскую армию. Также Конституционный суд РФ постановил, что все жители "ДНР" автоматически получат российское гражданство.

Тем временем журналисты посчитали, какой процент территорий четырех аннексированных областей реально контролирует РФ. В Донецкой области этот показатель немногим выше половины.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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