Жителей "ДНР", которых намерены автоматически признать гражданами России с момента аннексии, будут призывать на военную службу в Российской Федерации с 2023 года.

Об этом говорится в проекте закона о "принятии республики в состав Российской Федерации".

В воскресенье, 2 октября, этот законопроект подал в Госдуму президент России Владимир Путин.

Ранее мы писали, что в "ДНР" заявили о планах раздать российские паспорта всем жителям "в течение нескольких месяцев". Это также касается проживающих и на захваченных после 24 февраля территориях.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.