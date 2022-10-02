В тексте "постановления" Конституционного суда РФ об аннексии украинской территории говорится, что все жители "ДНР" будут автоматически признаны российскими гражданами.

Об этом пишут российские СМИ.

При этом утверждается, что у людей будет возможность в течение первого месяца отказаться от получения гражданства РФ.

"Со дня принятия в Российскую Федерацию "Донецкой Народной Республики" и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане "ДНР", Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории "ДНР", признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства", - говорится в постановлении.

Как сообщалось, сегодня Конституционный суд РФ одобрил "договоры" о принятии в состав России оккупированных территорий Украины. Указы Путина были рассмотрены в суде менее чем за двое суток.

Уже завтра Госдума проголосует законопроект о ратификации этих "договоров", а также проект конституционного закона о "принятии новых субъектов в состав России" с определением статуса, наименования и границ.

А послезавтра, 4 октября, оба "документа" должны быть утверждены Советом Федерации, в результате чего вносятся изменения в первую часть 65 статьи Конституции, где перечислены все субъекты России.

В мире уже заявили, что не признают аннексию украинских территорий, а в украинском МВД говорят, что аннексия ничего не меняет для Украины в войне.