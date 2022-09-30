В "ДНР" заявили о планах раздать российские паспорта всем жителям "в течение нескольких месяцев"
Российские паспорта раздадут всем жителям "ДНР" "в течение нескольких месяцев". Об этом заявила "депутат Народного совета ДНР" Елена Шишкина, пишут российские СМИ.
По ее словам, это также касается проживающих и на захваченных после 24 февраля территориях.
Ранее "Страна" писала, что нынешний процесс аннексии украинских территорий планируют провести по "крымскому сценарию".
Тем временем "глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что граница "ДНР" с Россией исчезнет после присоединения, но проверки на ней останутся.
Сегодня, 30 сентября, в Кремле подпишут "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий".
Напомним, война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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