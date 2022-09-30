Российские паспорта раздадут всем жителям "ДНР" "в течение нескольких месяцев". Об этом заявила "депутат Народного совета ДНР" Елена Шишкина, пишут российские СМИ.

По ее словам, это также касается проживающих и на захваченных после 24 февраля территориях.

Ранее "Страна" писала, что нынешний процесс аннексии украинских территорий планируют провести по "крымскому сценарию".

Тем временем "глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что граница "ДНР" с Россией исчезнет после присоединения, но проверки на ней останутся.

Сегодня, 30 сентября, в Кремле подпишут "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий".

Напомним, война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.