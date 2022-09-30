В "ДНР" ввели "санкции" с "конфискацией" против Ахметова, Пшонки, Курченко. В списке 140 фамилий
"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", которым вводятся санкции практически против всех представителей старой донецкой элиты, управлявшей регионом и бизнесом в нем последние 20-25 лет.
Под санкции, которые подразумевают конфискацию всех активов и имущества на захваченных территориях, попали Ринат Ахметов и многие его близкие соратники, Сергей Курченко, Виктор Пшонка, Ренат Кузьмин, Юрий Иванющенко, Сергей Кий и другие.
Всего в списке фигурируют 140 фамилий ключевых людей в регионе после распада СССР. Хотя некоторых знаковых фамилий там нет. Например, Виктора Януковича.
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