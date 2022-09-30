"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", которым вводятся санкции практически против всех представителей старой донецкой элиты, управлявшей регионом и бизнесом в нем последние 20-25 лет.

Под санкции, которые подразумевают конфискацию всех активов и имущества на захваченных территориях, попали Ринат Ахметов и многие его близкие соратники, Сергей Курченко, Виктор Пшонка, Ренат Кузьмин, Юрий Иванющенко, Сергей Кий и другие.

Всего в списке фигурируют 140 фамилий ключевых людей в регионе после распада СССР. Хотя некоторых знаковых фамилий там нет. Например, Виктора Януковича.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад