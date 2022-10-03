Госдума РФ ратифицировала "договоры" о "включении в состав РФ" захваченных территорий Украины
Госдума РФ 3 октября единогласно ратифицировала "договоры" о "включении в состав РФ" Запорожской, Херсонской областей и "ЛДНР", пишут российские СМИ.
"За" проголосовали все 412 депутатов, находившихся в зале.
Завтра это решение должно быть утверждено голосованием в Совете Федерации.
Спикер Госдумы Володин заявил, что "в РФ с сегодняшнего дня 89 субъектов".
Ранее в РФ опубликовали "договоры" о "принятии" в состав России "ЛНР" и "ДНР".
Наряду с этим президент РФ Владимир Путин подал в Госдуму законопроект о призыве с нового года жителей "ДНР" в российскую армию. Также Конституционный суд РФ постановил, что все жители "ДНР" автоматически получат российское гражданство.
По словам "главы ДНР" Дениса Пушилина, после присоединения к России граница между РФ и "республикой" исчезнет. Однако проверки на "бывшей границе" проводить все равно будут.
Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.
Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.
В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.
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