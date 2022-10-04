Агентство CNN посчитало, какой процент территории четырех областей Украины, об аннексии которых объявили в РФ, находится под российским и украинским контролем (по состоянию на 30 сентября).

Оказалась следующая картина:

Донецкая область на 56,8% оккупирована РФ;

Запорожская область - на 71,5%;

Херсонская область - 82,5%;

Луганская область - 99,7%.

Как сообщалось, в "законопроектах" Владимира Путина об аннексии захваченных украинских областей содержится пункт о границе. Судя по нему, Россия считает, что аннексирует их в существующих административных границах соответствующих областей, хотя она эти территории и не контролирует.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще нет окончательного решения по поводу границ после их аннексии.

"Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - ответил Песков.

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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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