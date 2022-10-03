В Кремле еще нет окончательного решения по поводу границ Херсонской и Запорожской областей после их аннексии.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков сказал, что "ЛДНР" приняли в состав РФ в "границах областей", а вот по границам Херсонской и Запорожской областей ещё есть вопросы.

"Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - ответил Песков на вопрос о границах "принимаемых" в состав РФ территорий.

Напомним, в Госдуме РФ заявляют, что территория Запорожской области должна "войти в состав РФ" полностью, а Херсонская - с двумя районами Николаевской области дополнительно.

Также сообщалось, что в законопроекте Путина о "принятии в состав России" захваченных украинских областей содержится пункт о границе. Согласно ему, по всем четырем регионам Россия претендует на территории в пределах административных границ областей.

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