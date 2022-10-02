Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет и дальше помогать Украине вернуться в ее международно признанные границы, то есть - восстановить контроль над оккупированными территориями на юге и востоке.

Эту позицию он еще раз обозначил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, распечатка которого доступна на сайте Госдепартамента США.

Кроме того, обсуждались вопросы продолжения выделения средств в рамках военной помощи, а также работа "зернового коридора".

Отреагировал на беседу и Кулеба.

"Госсекретарь заверил, что независимо от любых незаконных шагов Путина, США продолжат поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе", - написал он в твиттере.

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