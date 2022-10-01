США не исключают возможности поставки Украине танков, включая модели Abrams, однако пока не готовы объявить о такой помощи.

Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 30 сентября.

"Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о [поставках] американских танков", - сказал он.

Также Салливан анонсировал объявление на следующей неделе о выделении нового пакета военной помощи Киеву.

Как писала "Страна", 30 сентября депутаты немецкого Бундестага отклонили предложение блока правоцентристских партий в Германии "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии" (ХДС/ХСС) об увеличении военной поддержки Украины и организации поставок боевых танков.

Между тем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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