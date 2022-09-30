Депутаты немецкого Бундестага отклонили предложение блока правоцентристских партий в Германии "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии" (ХДС/ХСС) об увеличении военной поддержки Украины и организации поставок боевых танков.

Как сообщает Die Zeit, в поддержку резолюции проголосовали 179 депутатов, против — 476, один парламентарий воздержался.

Фракция ХДС/ХСС настаивала на "немедленной и значительной интенсификации военных поставок с точки зрения количества и качества оружия". В частности, консерваторы призывали к передаче бронированных боевых машин из запасов Вооруженных сил ФРГ.

"Кроме того, необходимо оперативно принять решение относительно предложений оборонной промышленности об организации поставок боевых машин пехоты и боевых танков", — отмечалось в резолюции блока.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил отказ поставлять Украине западные боевые танки.

Однако в то же время Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли пулеметы и боеприпасы. Также одобрена отправка Киеву большегрузных прицепов.