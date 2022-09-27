В политических кругах Германии случился скандал из-за заявления главы ХДС Фридриха Мерца об Украине. Он вызвал резкую критику своим обвинением в том, что украинские беженцы занимаются в Германии "социальным туризмом".

Об этом пишет RND.

"Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", - сказал Мерц накануне в эфире Bild TV.

"Разговоры о социальном туризме разрушают социальную сплоченность, которая была у нас до сих пор, когда мы поддерживали Украину и принимали беженцев", - обвинил политика член СДПГ и глава комитета по иностранным делам Майкл Рот.

"У любого, кто говорит что-то подобное, нет чувства ответственности и сочувствия", - добавил он.

Глава союза молодых социалистов Джессика Розенталь назвала заявления Мерца "отвратительными и неприличными" и заявила, что "Мерц показывает, что ХДС солидарна с Украиной только до тех пор, пока она служит для повышения собственного авторитета".

Депутат фракции Свободных демократов Константин Куле сказал, что "Германия не может позволить себе дебаты о беженцах в тоне Фридриха Мерца"

Лидер парламентской группы зеленых Бритта Хассельманн отметила, что термин "социальный туризм" был объявлен "нежелательным словом" в 2013 году.

"По уважительной причине. Но г-н Мерц, безусловно, это прекрасно знает", - ззаявила она.

Лидер партии "Зеленых" Омид Нурипур обвинил ХДС в том, что он не проявляет солидарности с народом Украины и в других случаях.

"Отказ от кредитов в размере 25 миллионов евро для компаний Украины на прошлой неделе в Бундестаге является тому подтверждением", - заявил он.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаезер (СДПГ) заявила, что употребление слова "социальный туризм" недостойно демократа.

"Напугать спиной украинских женщин и детей, спасающихся от путинских бомб и танков, - это низкопробно", - заявила она.

Напомним, ранее мы писали, что вместо русских в Германии новыми клиентами турбюро стали беженцы из Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.