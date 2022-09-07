Немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия может прекратить прием беженцев, присоединившись к дюжине других федеральных земель Германии, которые ограничили прием украинцев или полностью прекратили его.

Об этом сообщает издание Bild.

В письме в МВД Германии от секретаря Министерства по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии, которое приводит издание, говорится, что ситуация в регионе ухудшилась буквально за последние несколько дней.

Основная причина этого заключается в том, что "некоторые земли позволили себе закрыться для приема беженцев из Украины, несмотря на существующую квоту, и беженцев отправляют в Северный Рейн-Вестфалию".

Напомним, ранее в Германии заявили, что "достигли предела" в поставках Украине оружия из своих запасов.

В то же время мы рассказывали, что с учетом беженцев из Украины население Польши в этом году достигло 42 миллионов. При этом авторы статьи добавляют, что к удивлению скептиков, страна превосходно проходит практический тест на социальную и институциональную гибкость.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

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